‘Doğa’nın Gözyaşı’ Mudanya’da sahne aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bergama’nın Kozak Yaylası’ndaki Yukarıbey Köyü’nde yaşayan tarım emekçisi beş kadın tarafından oluşturulan tiyatro topluluğu, Kendilerinin yazdıkları "Doğanın Gözyaşı" adlı oyunu 6. Mudanya Kitap Fuarı’nın son gününde sahneledi. Mudanya Mütareke Meydanında hazırlanan alanda sahneye çıkan Kozak Yaylası’nın ''fıstık'' zengini olan Yukarıbey Köyü Kadınları bu oyunda definecilerin altın hırsına karşı yaşadıklarını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Köy Tiyatroları Projesi çerçevesinde oluşturulmasına karşın oyunlarını Türkiye’nin farklı noktalarında sergileyen topluluğun kendi coğrafyalarında yaşanan sorunları sanat yoluyla dile getirdiği oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı. Oyunda bölge haklının yaşayış biçimlerine ve ‘fıstık’ ağaçlarının o bölge için önemine sıkça vurgu yapılırken pankartlarla da çevre vurgusu yapıldı.



Oyunun ardından Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, tiyatro ekibine teşekkür ederken günün anısına zeytin fidanı hediye etti.