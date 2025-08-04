Duayen sanatçı Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı

Kızı Banu Alagöz, babasının doğum gününde yaptığı paylaşımla sevilen sanatçı Selçuk Alagöz’ün hayranlarını üzdü.

Selçuk Alagöz, 80 dilde şarkı söyleyerek müzik tarihinde önemli bir yer edinmiş, Rana Alagöz, Ali Alagöz ve Nilüfer Alagöz ile birlikte yaptığı şovlarla da akıllara kazınmıştı.

Banu Alagöz Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alayan babasının yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Banu Alagöz paylaşımında, “Merhaba ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.