Dünya yıldızı sanatçılar, Lima Vakfı’nın mühendis kızları için söyledi

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Murat Karahan ile uluslararası alanda isim yapmış sanatçıları bir araya getiren konser 3 bini aşkın izleyici tarafından takip edildi. Biletleri günler öncesi tükenen ikinci konser ise İstanbul Volkswagen Arena’da sanatseverlerle buluşacak. Bu konserin geliri de Limak Vakfı’nın projesine aktarılacak.

Ankara’daki konserde, Limak Flarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası sahnelerin önemli isimlerinden İtalyan soprano Alessandra Di Giorgio ve Karadağlı soprano Tamara Radjenovic ile sahne aldı.

İtalyan şef Pietro Mazzetti yönetiminde dünyanın en seçkin klasik opera eserlerinden geniş bir repertuvarı sahneye taşıyan orkestra, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kapanış ‘Yaralı Gönül’ ile

Yaklaşık iki saat süren ve renkli görüntülere sahne olan konserin ilk bölümü, Bizet’nin Carmen Uvertürü ve L’Arlésienne süiti, Puccini’nin Tosca ve La Fanciulla del West operalarından aryalar ile Verdi’nin I Vespri Siciliani eserinden seçkiler gibi klasiklerden oluştu. İkinci bölümde ise Morricone’nin Cinema Paradiso’su, Rodrigo’nun Concierto de Aranjuez’i, Sartori’nin Con te Partiròsu, Adele’in Skyfall’u ve Velázquez’in unutulmaz eseri Bésame Mucho gibi çağdaş ve popüler melodiler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gecenin kapanışı, Alessandra di Giorgio ve Tamara Radjenovic’in, Murat Karahan ile birlikte seslendirdiği Yaralı Gönül şarkısı ile yapıldı. Salonu dolduran izleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği performans, konserin en coşkulu anlarından biri olarak dakikalarca ayakta alkışlandı.