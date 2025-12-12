Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Chris Isaak, İstanbul’da konser verecek

ABD’li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Chris Isaak, Epifoni’nin 10. yıl kutlamaları kapsamında 2026 yazında İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Organizasyon yetkilileri, Isaak’ın 20 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacağını duyurdu.

Spotify’da toplam 1,3 milyar kez dinlendi

Platin plak sahibi ve Grammy adaylığı bulunan Isaak, 40 yılı aşkın kariyerinde 13 stüdyo albümü ve 12 hit single çıkardı. Dünya genelinde büyük ilgi gören “Wicked Game”, “Baby Did a Bad, Bad Thing” ve “Blue Hotel” gibi şarkıları, Spotify’da toplam 1,3 milyar kez dinlendi.

Chris Isaak’ın eserleri, “Eyes Wide Shut”, “True Romance”, “Blue Velvet” ve “Wild at Heart” gibi birçok filmde de kullanıldı. Americana Honors tarafından “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ile onurlandırılan sanatçı, geçtiğimiz yıl ünlü albümü “Heart Shaped World”ün 35. yılını kutladı. Albümde yer alan “Wicked Game” ise Isaak’ın uluslararası ün kazanmasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.