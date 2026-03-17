Dünyaca ünlü grup Blue, İstanbul ve Ankara'da konser verecek
İngiliz pop müziğinin başarılı gruplarından Blue, 25. yıl turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara'da konser verecek.
Yeni albümleri "Reflections" ile sahneye dönen grup, 30 Ekim'de İstanbul Volkswagen Arena'da hayranlarıyla bir araya gelecek.
Elton John ile seslendirdikleri "Sorry Seems to be the Hardest Word", "All Rise" ve "One Love" şarkılarıyla hafızalara kazınan grup, sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.
Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan ve Simon Webbe'den oluşan grup, İstanbul konserinin ardından 31 Ekim'de Ankara Congresium'da sahne alacak. Grup, bugüne kadar dünya çapında 16 milyondan fazla albüm satışına imza attı.