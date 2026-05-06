Dünyaca ünlü müzisyen Shaggy, İstanbul'da konser verecek

Dünyada reggae ve dancehall müziğin usta isimlerinden biri olarak gösterilen Shaggy, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Sanatçı, 25 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde Open Air Sahnesi'nde performans sergileyecek.

"INCORE Urban Festivali" kapsamında konser verecek Shaggy'ye, hip hop dünyasından M Lisa, Kaan Gökman, Zanna, Arden Child, Gwen De Lien, Göktuğ Gönce ve Atlas eşlik edecek.

Festivalin sahne tasarımı ve görsel dünyası, Influx Core tarafından uluslararası standartlarda hazırlandı.​​​​​​​