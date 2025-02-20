Dünyaca ünlü opera yıldızları ‘Mühendis Kızlar’ için söyledi

ANKARA(EKONOMİ)- Limak Filarmoni Orkestrası’nın geleneksel yeni yıl konseri 7 binin üzerinde sanatseverin katılımıyla Ankara Congresium’da gerçekleştirildi. Konserden elde edilen gelir Limak Vakfı’nın 10 yıldır sürdürdüğü ve mühendis kızların eğitimine yönelik Mühendis Kızlar projesinde kullanılacak.

Yapılan açıklamada, çok sesli müziği geniş kitlelere yaymak amacıyla kurulan ve 8’inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası’nın, yeni yıl konserleri kapsamında operanın dünyaca ünlü isimlerini İstanbul ve Ankara’da müzikseverlerle buluşturduğu bildirildi.

17 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da konser veren orkestra, 19 Şubat’ta ise Ankara Congresium’da ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konserle 7 binin üzerinde seyirciyle buluştu.

İtalyan şef Alvise Casellati’nin yönetimindeki konserde, dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan’a uluslararası opera sahnelerinin yıldızı lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış Carolina López Moreno eşlik etti.

Biletleri günler öncesinde tükenen konserde, klasikleşen eserlerin yanı sıra Zeki Müren’in ‘Yaralı Gönül’ ve Sezen Aksu’nun ‘Biliyorsun’ şarkılarının filarmonik uyarlamaları izleyenlerden büyük alkış aldı.