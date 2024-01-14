Dünyaca ünlü Rus yazar Boris Akunin Moskova Yönetimi tarafından 'yabancı ajan' ilan edildi

Pek çok kitabı Türkçede yayınlayan Rus romancı Boris Akunin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı çıktığı için Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "teröristler ve aşırılık yanlıları" listesine eklendi.

BBC'nin haberine göre; 67 yaşındaki yazar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik uzun süredir devam eden eleştirileriyle tanınıyor.

Kitapları çok satanlar listesindeydi

Savaştan önce Akunin'in polisiye romanları yetkililer tarafından yasaklanana kadar Rusya'da en çok satanlar arasındaydı.

Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada gerçek adı Grigori Çikhartişvili olan Akunin'in "Ukrayna'daki özel askeri operasyona karşı çıktığını" belirtti.

Bakanlık, Akunin'in Rusya ve ordusu hakkında "olumsuz bir imaj yaratmayı amaçlayan yanlış bilgiler yaydığını" da açıklamasına ekledi. Ayrıca Ukrayna ordusunu desteklemek için fon toplanmasına yardım etmekle de suçlandı.

İşgalin ilk günü sert eleştiri

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlattığı gün Akunin şöyle yazmıştı: "Rusya psikolojik olarak dengesiz bir diktatör tarafından yönetiliyor ve en kötüsü de onun paranoyasına itaat ediyor."

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Akunin, Adalet Bakanlığı'nın cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamaya "Teröristler beni terörist ilan etti" ifadesiyle yanıt verdi.

'Yabancı ajan' etiketi, Sovyet dönemindeki 'halk düşmanları' terimini anımsatıyor. 'Yabancı ajan' olarak damgalananların sosyal medyada ve diğer yayınlarda kendilerini bu şekilde tanıtmalarını gerektiriyor. Ayrıca bu kişilere ağır mali raporlama yükümlülükleri de getiriliyor..

Moskova'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata başlamasından bu yana pek çok Rus kültür adamı ülkeyi terk etti. Kalanlar ise katı sansür yasalarıyla karşı karşıya kaldı.

Türk okuru Boris Akunin'i yakından tanıyor. Akunin'in Türk Gambiti, Leiathan, Azazel, Dekoratör, Maça Valesi, Ölümün Gözdesi, Ölümün Sevgilisi ve Taç Giyme Töreni gibi pek çok kitabı Türkçede yayınlandı.