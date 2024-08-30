Dünyanın ünlüleri müzayedede! Elvis Presley, Prince, Taylor Swift... Birçok isim var

Müzayedede Elvis Presley, Prince, Beach Boys'tan Brian Wilson, Taylor Swift ve birçok ünlüye ait yaklaşık 400 parça satışa sunulacak

Elvis Presley, Prince ve Beach Boys'a ait eşyalar bu hafta sonu başlayacak bir müzayedede satışa sunulacak.

Kruse GWS Auctions tarafından düzenlenen "Hollywood ve Müzik Eserleri" müzayedesinde Los Angeles tarihinin en büyük ünlülerinden bazılarının hayranları için yaklaşık 400 parça satışa sunulacak.

Müzayedede Rock n' Roll'un kralı Elvis Presley'in yanı sıra Prince, Beach Boys'tan Brian Wilson, Taylor Swift ve Folgers Coffee'nin varisi ve Manson cinayetlerinin kurbanlarından biri olan Abigail Folger'a ait pek çok parça yer alıyor.

Müzayedeyi düzenleyen Brigitte Kruse Reuters'a verdiği demeçte, "Bu müzayede, insanlar için duygusal yönden oldukça güçlü parçalara sahip" dedi.

Online açık arttırma, 31 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan canlı açık arttırma öncesinde başladı. En büyük kazanç sağlanacak objelerin ise Elvis Presley'inkiler olduğu düşünülüyor.



Elvis Presley'nin silahı.

Efsanevi rock yıldızının sarı altın ve pırlanta kaplı rulet tarzı yüzüğü, 5.000 dolar (4.510 euro) teklifle şu anda en yüksek meblağa sahip. Eşsiz altın yüzüğün son fiyatının ise 35,000 ila 60,000 dolar (31,500-54,100 euro) arasında olması bekleniyor.

Öldüğü yıl reçete edilen ilaç

Büyük meblağlara satılması beklenen diğer eşyalar arasında Elvis'in 1960'lardan kalma Derbi Dark bronz güneş gözlükleri, Omega kol saati, 1969 Vegas konserlerinden kalma bir mikrofon ve bir reçeteli ilaç şişesi yer alıyor.

İlaç şişesi, göğüs ağrısını hafifletmek için kullanılan bir ilaç olan nitrogliserin reçetesiyle dikkat çekiyor. Reçetenin tarihi ise Elvis'in kalp krizinden öldüğü yıl olan 1977.

En eşsiz parçalardan biri de Elvis'in kendi Smith and Wesson 27-2 "TCB" 357 Magnum tabancası.

Ayrıca Elvis fanatikleri, sanatçının ünlü Graceland ikametgahından toplanan saç tellerine de teklif verebiliecek.

Bunlar haricinde, Brian Wilson'dan Beach Boys grup arkadaşı ve kuzeni Mike Love'a yazılmış bir mektup; Adam West 1966 Batmobile Cadillac'ın bir replikası, Taylor Swift'in Speak Now turnesinde giydiği şeftali rengi bir elbise ve Prince'in 1985 Purple Rain turnesinden bir tef de diğer objeler arasında.

Biraz eski Hollywood büyüsü arayanlar için ise, Marilyn Monroe'ya ait yapay elmas bir gerdanlık kolye, Farah Fawcett'in siyah kokteyl elbisesi ve Elizabeth Taylor'ın beyaz ipek naylon karışımı bluzu açık artırmaya çıkıyor.