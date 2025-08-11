Durmuş Durukan, gastronominin kültürel izlerini kitaplaştırdı

EKONOMİ (BURSA) - Gastronomi ile kültürel yapı arasındaki ilişkileri akademik ve sosyolojik açıdan ele alan Araştırmacı Yazar Durmuş Durukan, “Gündelik Yaşamda Gastronomi, Kültür ve Medya” adlı kitabıyla Türkiye’nin gastronomi mirasını hem tarihsel hem de güncel perspektiften inceliyor. Durukan, yeme-içme kültürünün insanlık tarihindeki temel ihtiyaçtan doğarak nasıl toplumsal bir yapıya dönüştüğünü, bu sürecin kültür ve medya ile olan etkileşimini akademik bir çerçevede ele alıyor. Kitap, gastronomiyi yalnızca mutfak sanatı olarak değil; kent sosyolojisi, kültürel hafıza ve toplumsal değişim ekseninde değerlendiriyor.

2017’de Viyana Üniversitesi’nde Politika Bilimi eğitimiyle başlayan akademik yolculuğunu sosyoloji ve gastronomi alanlarında derinleştiren Durukan, Avrupa ve Türkiye’deki gözlemlerini saha araştırmalarıyla pekiştirdi. Londra’da üç yıl süren çalışmaları sırasında sosyal yapılar ve gastronomi arasındaki bağı analiz eden yazar, Türkiye’ye dönüşünde Üsküdar ve Beşiktaş özelinde gastronominin kentsel dönüşümle ilişkisini ele aldı. Kitapta, İstanbul’un gastronomi hafızasında yer etmiş mekanlardan Kanaat Lokantası’na uzanan röportajlar, arşiv fotoğrafları ve şef, usta ile işletmecilerin tanıklıkları yer alıyor. Geleneksel, modern ve post-modern dönemlerin yemek kültüründeki yansımaları, görsel materyallerle desteklenerek aktarılıyor.

Durukan’ın 2020 yılında tamamladığı “Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri” başlıklı tezi de akademik çevrelerde ilgi gördü. Eser, Türkiye’deki bazı üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor ve pek çok kütüphanede kaynakça olarak yer alıyor. Medya alanında editörlük ve sanat yönetmenliği yapan, fotoğraf çalışmaları Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde sergilenen Durukan, akademik dergilerde gastronomi sosyolojisi üzerine makaleler yayımlamaya devam ediyor. Yazarın üç yeni kitap projesi ise çalışmaları arasında yer alıyor.