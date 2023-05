Ed Sheeran "çalıntı şarkı" davasında aklandı

Ed Sheeran, jürinin Thinking Out Loud adlı hit şarkısının Marvin Gaye'in klasiği Let's Get It On'u kopyalamadığına karar vermesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

ABD'deki Manhattan federal mahkemesindeki jüri 32 yaşındaki Sheeran'ı telif haklarını ihlal etmekten aklarken, Sheeran önce elleriyle yüzünü kapattı, ardından da ayağa kalkıp avukatına sarıldı.

Şarkının yazarlarından Amy Wadge, 100 milyon dolarlık davayı kazandıktan sonra Sheeran'la birlikte rahatlamak için "birkaç damla gözyaşı döktüklerini" itiraf etti.

Mahkeme binasının dışında basın mensuplarına açıklama yapan Britanyalı şarkıcı Sheeran, sonuçtan mutlu olduğunu söyledi:

“Ben sadece gitarıyla insanların eğlenmesi için müzik yapmayı seven bir adamım. Kumbara değilim ve insanların beni öyle görmesine izin vermeyeceğim.

Davanın sonucundan elbette çok mutluyum ve görünüşe göre işimden emekli olmak zorunda kalmayacağım. Aynı zamanda bu tür asılsız iddiaların mahkemeye taşınmasına izin verilmesi beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı.

Son 8 yılımızı sözleri, melodileri ve ayrıca dört akoru birbirinden çok farklı olan, dünyanın her yerinde şarkı yazarları tarafından her gün kullanılan iki şarkı hakkında konuşarak geçirdik. Bu akorlar Let's Get It On yazılmadan çok önce beste yapmak için kullanılan ve hepimiz öldükten sonra da müzik yaratmak için kullanılacak olan ortak yapı taşları.

Bunlar bir şarkı yazarının alfabesinde, bizim alet çantamızda yer alır ve hepimizin kullanması için orada bulunmalıdır. Kimse onlara ya da çalınma şekillerine sahip değil, tıpkı kimsenin mavi renge sahip olmadığı gibi.”

Sheeran, "Geçimimizi sağlamak için bu kadar emek harcarken bir başkasının şarkısını çalmakla suçlanmak yıkıcı" diye ekledi.

Şarkıcı ayrıca dava nedeniyle büyükannesinin İrlanda'daki cenazesini kaçırdığını ve "o zamanın geri gelmeyeceğini" söyledi. Sheeran'ın babası, "Oğlumuz Edward bugün burada olamadığı için çok üzgünüm. O da burada olamadığı için çok üzgün" demişti.

Davanın jüri üyelerinden biri olan 23 yaşındaki Sophia Neis, Sheeran'ın lehine karar verilmesinde önemli bir faktörün duruşma sırasında şarkıyı seslendirmesi olduğunu söyledi.

Neis, "Birinin sizin önünüzde canlı olarak müzik çalması tabii ki harika bir şey," dedi:

“Bu ilginç bir sürpriz karardı çünkü müziği bir kağıtla karşılaştırıyorsunuz. Ama Sheeran'ı mahkemede dinlemek çok güzeldi.”

Sheeran, 1973 tarihli şarkıyı Marvin Gaye'le birlikte yazan Ed Townsend'in mirasçıları tarafından dava edilmişti. Dava ilk olarak 2017'de açıldı ancak federal mahkemeye ulaşması altı yıl sürdü.