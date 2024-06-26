Eddie Murphy açıkladı: Shrek 5 filmi geliyor

Eddie Murphy, sevilen Shrek serisinin hayranları için bazı heyecan verici haberler verdi.

Şu anda yeni bir Shrek filminin yapım aşamasında olmasının yanı sıra Murphy, serinin en sevilen karakterlerinden biri olan Eşek'in kendi bağımsız filmine kavuşacağını da doğruladı. Yakın zamanda bir röportaj veren Eddie Murphy, yeni gelecek filmlerle ilgili ayrıntıları açıkladı...

Esprili mizahı, unutulmaz karakterleri ve yürek ısıtan hikayeleriyle bilinen Shrek serisi, başlangıcından bu yana kültürel bir mihenk taşı olmaya devam etti.

Dört uzun metrajlı film, sayısız spin-off ve Tony Ödüllü bir Broadway müzikali ile Shrek, modern animasyonun temel taşlarından biri olarak kendini sağlamlaştırdı.