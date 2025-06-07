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Edebiyatın 'Mona Roza'sı Muazzez Akkaya hayatını kaybetti

Şair Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirine ilham veren Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Edebiyatın 'Mona Roza'sı Muazzez Akkaya hayatını kaybetti
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Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Akkaya'ya yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulmuş ve tedavi görmüştü.

Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

Muazzez Akkaya Giray'ın naaşının, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Muazzez Akkaya Giray kimdir? 

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi. Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.

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