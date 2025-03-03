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Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı

Usta sanatçı Edip Akbayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 2 Mart Pazar akşamı yaşamını yitirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Akbayram'ın 6 ay önce kuralını bozup oyuncu Halil Ergün'e verdiği röportaj vefatı sonrası gündem oldu.

Haber Merkezi
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Edip Akbayram'ın son röportajı ortaya çıktı
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Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. 

Vefatının ardından Edip Akbayram'ın aylar önce Güzel Aşklar Diyarı dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Halil Ergün ile karşılaşıp onunla yaptığı röportaj gündem oldu.

"Yazları Avanos'tayız"

5 yıldır sürdüdüğü röportaj vermeme kuralını oyuncu Halil Ergün için bozan Edip Akbayram, "Yazları müsait olduğumuz zaman Avanos'ta geçiriyoruz. İstanbul'un karışık kalabalığından inzivaya çekilmiş oluyoruz. Halil Beyin evi de yukarıda. Yılların dostluğu var. Bir daha Türk sinemasına Halil Ergün'ler gelmez. Sanatta heyecan olmazsa o gitmez" demişti.

"Halil'i kıramadım"

Usta isim, sözlerine "Ben aslında şunu da söyleyeyim, ben aşağı yukarı ben 5 seneden beri röportaj vermiyorum, televizyona çıkmıyorum. Sevgili Halil 'sana ziyarete geleceğiz' dediği zaman Halil'i kıramadım. Burada her şey aşk. Avanos kültürüyle, sanatıyla diğer ilçelerden çok farklı. 21 sene ben daha Bodrum'a gitmedim, yazı burada geçiririz" diye devam etmişti.

"O kadar güzel bir adamsın ki"

Halil Ergün de "Sen o kadar güzel bir adamsın ki Kapadokya'nın içerisinde insanlar seninle kahve içebildiği bir konum yaratmışsın burada. Günlük hayatın içerisinde böyle doğal yaşaman bana heyecan veriyor" şeklinde konuşmuştu.

Edip Akbayram hayatını kaybettiEdip Akbayram hayatını kaybettiMagazin

 

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