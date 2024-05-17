Efsane metal grubu Testament 19 Kasım'da İstanbul'a geliyor
Thrash metal akımının en ünlü gruplarından Testament, uzun bir aradan sonra Türkiye'de konser verecek. Konser İstanbul'daki Jolly Joker Arena Ataşehir'de düzenlenecek.
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1980'li yıllarda tıpkı Metallica gibi San Fransisco Bay Area bölgesinden yayılan thrash metal akımının en ünlü gruplarından Testament, uzun aradan sonra İstanbul'a geliyor.
Grup, 19 Kasım'da Jolly Joker Arena Ataşehir'de sahne alacak. Efsane vokalist Chuck Billy, Alex Skolnick ve ekibin gösterisi için biletler Biletinial’da satışa sunuldu.