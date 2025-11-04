Elvan Kandemir’in 'Anneler İçin Bir Başucu Kitabı' eseri ikinci baskısıyla raflarda

Psikolojik danışman, eğitimci Elvan Kandemir’in Yeni İnsan Yayınları’ndan çıkan ‘Çocuk Büyütme Serüveninde İhtiyacınız Olan Her Şey: Anneler İçin Bir Başucu Kitabı’ isimli eseri ikinci baskısıyla raflardaki yerini aldı.

Bu kitapla çocuk yetiştirmenin bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen yönlerine ışık tutmayı amaçladığını ifade eden Kandemir, “Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanındaki uzun yıllara dayalı deneyimimi, kendi annelik tecrübelerimle harmanlayarak, ebeveynlerin çocuklarıyla daha sağlıklı ve bilinçli ilişkiler kurmasına rehberlik etmeyi amaçladım. Kitap ile her çocuğun doğuştan getirdiği mizaca sahip olduğunu ve zorlukların anne ya da çocuk kaynaklı bir ‘kusur’ olmadığını vurgulamaya çalıştım.” dedi.

Uygulanabilir ipuçları

“Zorlayıcı çocuklar, zorluk çıkarmak istedikleri için değil, gerekli becerilere sahip olmadıkları için zorlayıcıdır.” diyen Kandemir, kitap boyunca, hareketli, aşırı duyarlı, içe dönük ve dürtüsel çocuklar üzerinden örneklerle ilerleyerek, ebeveynlere sabır, empati ve farkındalık odaklı öneriler sunmayı amaçladığını söyledi. ‘Benim Mini Reçetem’ başlıklı bölümlerle annelere uygulanabilir ipuçları verdiğini ifade eden Kandemir, “Temas kurmak, anlamaya çalışmak, yargılamamak ve çocuğun yanında olmak çok önemli.” ifadelerini kullandı. Kandemir ebeveyn-çocuk ilişkisinde olumsuz etiketlemenin uzun vadeli etkilerine de dikkat çekti.

"Çocuğun yanında olun"

Bu kitap, çocuk büyütmenin hem zorlayıcı hem de dönüştürücü yolculuğunu anlatırken, annelere hem çocuklarını hem de kendilerini yeniden tanıma fırsatı sunuyor. İçten ve samimi üslubuyla Kandemir, anneliğin mükemmel değil, sevgi, sabır ve farkındalıkla öğrenilen bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor: “Çocuğunuzun karşısında değil, yanında olun.”