  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Elvan Kandemir’in 'Anneler İçin Bir Başucu Kitabı' eseri ikinci baskısıyla raflarda
Takip Et

Elvan Kandemir’in 'Anneler İçin Bir Başucu Kitabı' eseri ikinci baskısıyla raflarda

Elvan Kandemir’in ‘Çocuk Büyütme Serüveninde İhtiyacınız Olan Her Şey: Anneler İçin Bir Başucu Kitabı’ adlı eseri, çocuk yetiştirmenin zorluklarına bilimsel ve duygusal bir perspektiften yaklaşarak, ebeveynlere sabır, empati ve farkındalık temelli bir rehber sunuyor. İkinci baskısıyla raflardaki yerini alan kitap, anne babalara hem çocuklarını hem de kendilerini yeniden tanıma rehberi sunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elvan Kandemir’in 'Anneler İçin Bir Başucu Kitabı' eseri ikinci baskısıyla raflarda
Takip Et

Psikolojik danışman, eğitimci Elvan Kandemir’in Yeni İnsan Yayınları’ndan çıkan ‘Çocuk Büyütme Serüveninde İhtiyacınız Olan Her Şey: Anneler İçin Bir Başucu Kitabı’ isimli eseri ikinci baskısıyla raflardaki yerini aldı.

Bu kitapla çocuk yetiştirmenin bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen yönlerine ışık tutmayı amaçladığını ifade eden Kandemir, “Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanındaki uzun yıllara dayalı deneyimimi, kendi annelik tecrübelerimle harmanlayarak, ebeveynlerin çocuklarıyla daha sağlıklı ve bilinçli ilişkiler kurmasına rehberlik etmeyi amaçladım. Kitap ile her çocuğun doğuştan getirdiği mizaca sahip olduğunu ve zorlukların anne ya da çocuk kaynaklı bir ‘kusur’ olmadığını vurgulamaya çalıştım.” dedi.

Uygulanabilir ipuçları

“Zorlayıcı çocuklar, zorluk çıkarmak istedikleri için değil, gerekli becerilere sahip olmadıkları için zorlayıcıdır.” diyen Kandemir, kitap boyunca, hareketli, aşırı duyarlı, içe dönük ve dürtüsel çocuklar üzerinden örneklerle ilerleyerek, ebeveynlere sabır, empati ve farkındalık odaklı öneriler sunmayı amaçladığını söyledi. ‘Benim Mini Reçetem’ başlıklı bölümlerle annelere uygulanabilir ipuçları verdiğini ifade eden Kandemir, “Temas kurmak, anlamaya çalışmak, yargılamamak ve çocuğun yanında olmak çok önemli.” ifadelerini kullandı. Kandemir ebeveyn-çocuk ilişkisinde olumsuz etiketlemenin uzun vadeli etkilerine de dikkat çekti.

Elvan Kandemir’in 'Anneler İçin Bir Başucu Kitabı' eseri ikinci baskısıyla raflarda - Resim : 1

"Çocuğun yanında olun"

Bu kitap, çocuk büyütmenin hem zorlayıcı hem de dönüştürücü yolculuğunu anlatırken, annelere hem çocuklarını hem de kendilerini yeniden tanıma fırsatı sunuyor. İçten ve samimi üslubuyla Kandemir, anneliğin mükemmel değil, sevgi, sabır ve farkındalıkla öğrenilen bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor: “Çocuğunuzun karşısında değil, yanında olun.”

YEKÜD: Yerli kömür teşviki, enerji arz güvenliğine katkı sağlayacakYEKÜD: Yerli kömür teşviki, enerji arz güvenliğine katkı sağlayacakŞirket Haberleri
2026 emekli ve memur zammı netleşiyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...2026 emekli ve memur zammı netleşiyor! Yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu...Ekonomi
Otomotiv satışlarında tarihi rekor: Ekimde en çok hangi marka satıldı? İşte en çok satan markalar...Otomotiv satışlarında tarihi rekor: Ekimde en çok hangi marka satıldı? İşte en çok satan markalar...Otomotiv
Tether CEO’su Paolo Ardoino: Türkiye’nin geleceği parlak, dijital ekonomide öncü olacakTether CEO’su Paolo Ardoino: Türkiye’nin geleceği parlak, dijital ekonomide öncü olacakKripto Para

 

Kültür-Sanat
Ünlülerin hocası Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti
Ünlülerin hocası Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti
Oyuncu Bilge Şen: O kadar az maaş alıyorum ki yoksulluk sınırının altındayım
Oyuncu Bilge Şen: O kadar az maaş alıyorum ki yoksulluk sınırının altındayım
Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
SIRMA’nın yeni parçası “BEYAZ” uluslararası müzik platformlarında ilgi görüyor
SIRMA’nın yeni parçası “BEYAZ” uluslararası müzik platformlarında ilgi görüyor
Bakanlıktan Engin Çağlar için başsağlığı mesajı
Bakanlıktan Engin Çağlar için başsağlığı mesajı
Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar kazada hayatını kaybetti! İşte kaza anı (Video)
Ünlü sanatçı kazada hayatını kaybetti: İşte kaza anı...