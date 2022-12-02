'Emeğe saygı' temalı kısa film yarışmasında ödüller verildi

ANKARA (EKONOMİ) - HAK-İŞ Konfederasyonunun “emeğe saygı” temalı HAK-İŞ Kısa Film Yarışmasının 11.’si tamamlandı. Ankara’da düzenlenen törenle kazanan filmler açıklandı ve yapımcılarına ödülleri verildi. Toplamda 128 ülkeden 4 bin 34 filmin başvuru yaptığı yarışmada ulusal ve uluslararası kategoride 11’er olmak üzere 22 filme ödül verildi. Ulusal kategoride Mehmet Buyruk’un “Mermerin Sultanları” birinci seçilirken, “Can Suyu” filmi ile Anıl Gök ikinci, Meryem Sena Metin “Son Görülme” ile üçüncü oldu. Uluslararası kategoride Hollanda’dan Katarina Jazbec’in “Beni Otomatikleştiremezsin” filmi birinci olurken, Polonya’dan Olga Bejm’in “Gençken İstediğiniz Yere Yürürdünüz” filmi ikinci, Irak’tan Oday Abdul Kahdum’un “Tohum” filmi üçüncü oldu.

HAK-İŞ uzun metrajlı film yapacak

Ödül töreninde konuşan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, yarışmayla sendikal hareket ve sanat arasında bir kanal açtıklarını belirterek, “Sendikal hareket, biraz asık surat, mücadeleci, eylemci, kavgacı yönü ile tanınır. Bizler sanat alanında yeni bir damar açmak istiyoruz. Sendikal mücadelemizi anlamlı hale getirecek ve sendikal mücadelemizi sanat ve kültürle buluşturarak, endüstri ilişkiler sistemimize katkı sağlayacağını düşünerek bu yolda devam ediyoruz” dedi. Mahmut Arslan, HAK-İŞ olarak uzun metrajlı bir film için çalışma başlattıklarını da açıkladı.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat yaptığı konuşmada, “Emeğin kutsallığından hareketle düzenlenen, emeğin ve emekçinin yaşadığı sorunları sinema aracılığıyla yansıtmaya çalışan bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

HAK-İŞ Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı da 11 yıllık süreçte toplamda 30 binden fazla filmin başvurduğu bir yarışma düzenlendiğini, bu yılda 128 ayrı ülkeden 4 bin 34 filmin başvurusunu aldıklarını hatırlatarak, “Ülkemizin ve konfederasyonumuz HAK-İŞ’in adını sanat camiasına duyurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeğe saygı teması altında buluşan sinemacılarla, HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi olarak, bin bir emekle yapılan filmleri izlerken ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gördük” diye konuştu. Törene, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da katıldı.

Törende, oyuncular Muhammet Emre Kaya, Hacı Ali Konuk, Umut Açabuğa, Sibel Aytan, Ahmet Oktay, Fatih Küçük, Derda Yasir Yenal, Ekrem Uzunok, Burak Haktanır, Yusuf Sezgin ve Ahmet Yenilmez’e teşekkür plaketi de verildi.