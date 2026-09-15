Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin kazananları belli oldu! Törene “Widow's Bay” ve Matthew Rhys damga vurdu, tarihe geçti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Gecenin yıldızı "Widow's Bay" oldu

Komedi dalında en iyi dizi ödülünü kazanan "Widow's Bay", geceyi toplam altı ödülle tamamladı.

Yeni dizi, özellikle komedi kategorilerinde elde ettiği başarıyla gecenin en fazla konuşulan yapımlarından biri olurken, ödül töreninde dikkatleri üzerine çekti.

Matthew Rhys'ten Emmy tarihinde bir ilk

Gecenin en dikkat çekici başarısına ise Matthew Rhys imza attı.

Rhys, aynı yıl içinde "Widow's Bay" ve "The Beast in Me" dizilerindeki performanslarıyla iki farklı başrol kategorisinde ödül kazanan ilk erkek oyuncu oldu.

Oyuncu, daha önce "The Americans" dizisiyle kazandığı drama dalındaki başrol ödülüyle birlikte üç farklı türde başrol kategorisinde Emmy kazanmış oldu. Böylece Rhys, bu başarıya ulaşan ilk sanatçı olarak tarihe geçti.

Jean Smart başarısını sürdürdü

"Hacks" dizisinin yıldızı Jean Smart da gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Smart, komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü üst üste beşinci kez kazanarak önemli bir rekora imza attı. Oyuncu ayrıca "Hacks"in yayımlanan her sezonunda aynı kategoride ödül kazanan ilk kadın oyuncu oldu.

"The Pitt" iki ödülle geceden ayrıldı

En fazla adaylıkla Emmy gecesine giren "The Pitt", geceden iki ödülle ayrıldı.

Dizi, en iyi drama dizisi ödülünü kazanırken, başrol oyuncusu Noah Wyle da performansıyla ödüle layık görüldü.

Bilim kurgu yapımı "Pluribus" ise Rhea Seehorn'a en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. Dizi aynı zamanda en iyi senaryo ödülünün de sahibi oldu.

Mini dizi ve yardımcı oyuncu ödülleri

En iyi mini dizi ödülü "DTF St. Louis"e verildi.

Yardımcı oyuncu kategorilerinde ise "Widow's Bay", "The Diplomat" ve "Task" öne çıkan yapımlar oldu.

Törende duygusal anlar yaşandı

Emmy töreninde bu yıl hayatını kaybeden sektörün önemli isimleri de unutulmadı.

Sally Field, müzik ve sinema dünyasının ikonu Dolly Parton için duygu dolu bir anma gerçekleştirdi. Ardından Reba McEntire, Parton'ın "Appalachian Memories" adlı şarkısını seslendirdi.

Komedi dünyasının unutulmaz isimlerinden Catherine O'Hara da törende anılan sanatçılar arasında yer aldı. O'Hara, ekrandaki çocuklarını canlandıran Macaulay Culkin, Annie Murphy ve Dan Levy tarafından anıldı.

"The Late Show" ödülle veda etti

Gecenin dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise son bölümü bu yıl yayımlanan "The Late Show with Stephen Colbert"ın varyete dizisi ödülünü kazanması oldu.

Emmy Ödülleri töreninin canlı yayını ise planlanandan yaklaşık üç dakika önce sona erdi.