ENKA'dan sanata 40 yıllık saygı

ENKA Topluluğu, kurumları vasıtasıyla 40 yıldır kültür ve sanatı yücelten uygulamalar içerisinde. Sadi Gülçelik ve Şarık Tara tarafından kurulan ENKA İnşaat ile müteahhitlik alanında öncü faaliyetlere imza atan ENKA Holding, 1983 yılında faaliyete geçen ENKA Vakfı ile de İstinye’deki tesislerinde spordan, eğitime, kültüre ve sanata uzanan geniş alanda önemli hizmetler sunuyor. ENKA Vakfı’nın etkin kurumları arasında ENKA Sanat da bulunuyor. ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, bugün çıkan ve EKONOMİ gazetesi ile birlikte ücretsiz dağıtılan KİTAP dergisine verdiği röportajda, kurumlarının bugüne kadar 300’den fazla konsere, 360’dan fazla sergiye, 300’e yakın film gösterimine, 50’den fazla dans ve performans gösterisine ev sahipliği yaptığını söyledi. Portreler adını taşıyan eserinde, ENKA kurucularından Şarık Tara için yaptığı beste de bulunan ENKA Sanat’ın daimi sanatçısı ünlü piyanist Fazıl Say, “Şarık Tara portresinde onun Balkan ve Türk musikisi tutkusunu da yansıtmaya çalıştım” diyor. KİTAP dergisinin kapak haberinde ayrıca tiyatro dünyasının unutulmaz değerler yaratan isimleri Haldun Dormen, Genco Erkal, Tilbe Saran ile dünya çapındaki müzisyen ve besteci Fazıl Say’ın ENKA Sanat ile ilgili görüşlerine yer veriliyor.

Sadi Gülçelik - Şarık Tara: İş yaşamının iki öncü ismi, sanat yaşamında da efsaneleşti.

KİTAP dergimizde başka neler var?

Osman S. Arolat köşesinde, işçi tarihinin resimli 140 yılının kaleme alındığı bir kitabın değerlendirmesini yazıyor. Resimli Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi adlı, Süleyman Üstün ve Yücel Yaman’ın imzasını taşıyan, Tan Oral’ın çizimleriyle katkı sunduğu kitap Vardiya Yayınları’na ait.

Rüştü Bozkurt, Kitapla Adım Adım köşesinde, Aziz Nesin ve Daron Acemoğlu’ndan anekdotlara da yer verdiği yazısında, A. Çelik Kurtoğlu’nun Efil Yayınevi’nden çıkan 640 sayfadan oluşan Değer Zinciri’nin Evrimi kitabına ilişkin bir değerlendirme kaleme alıyor.

Handan Sema Ceylan, Ne Okumalı köşesinde Cumhuriyet’e giden yolda, en önemli merhalelerden biri olan Lozan Anlaşması sürecine ışık tutan iki yayını okurlarının beğenisine sunuyor. Ceylan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında okurlarına Ali Naci Karacan’ın Lozan ve Onur Öymen’in Çöküşten Zafere Lozan kitaplarını öneriyor.

Mustafa Kemal Çolak, deprem bölgesinden 3 belediye başkanını köşesine taşıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör deprem müzesi hazırlıklarıyla, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da dokunaklı konuşmasıyla KİTAP’a konuk oluyor.

Faruk Şüyün, Kopuk Kopuk köşesinde, 30 yıl önce yayınlanan ilk kitap tanıtım yazısı olan Truman Capote’un Çimen Türküsü’nü anlatmasının yanı sıra yakın zamanda yitirdiğimiz yayıncılar Muzaffer Erdoğdu, Recai Akpul ile Mürşit Balabanlılar’a vefa/veda yazısı ile çıkıyor okurlarının karşısına. 2009’da yaşamını yitiren Kemal Özer’e dokunaklı satırlarla değinen Şüyün, tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular’a da geçmiş olsun yazısı ile sesleniyor.