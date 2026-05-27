Entübe edilmişti! Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın hastanedeki tedavi sürüyor. Entübe edilen sanatçının yeğeni Levent İnanır, "Doktorlar bir önceki güne göre durumun daha iyi olduğunu söyledi" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Levent İnanır, doktorların akciğerindeki enfeksiyonun azaldığını söylediğini, bu nedenle ünlü oyuncunun yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınması konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Ne olmuştu?

77 yaşındaki usta oyuncu 14 Mayıs'ta zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, kısa bir süre sonra da akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Doktorlar entübe işlemi için bir süre direndiğini ancak 22 Mayıs'ta İnanır'ın durumu iyi gitmeyince bu işlemi yapmak zorunda kalmışlardı.

Entübe işlemi hastanın kendi kendine nefes alamadığı durumlarda soluk borusuna tüp yerleştirilerek solunumun makine ile sağlanmasını ifade ediyor.

Yeşilçam'ın en önemli aktörleri arasında yer alan Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süren yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edilmişti.