Gazeteci Ercan Güneş, yitip giden bir kuşağı yazdı  

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



İçel Sanat Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte edebiyatseverler, gazeteciler ve kentin tanınmış simaları yer aldı. Kitabını okurları için imzalayan Ercan Güneş, kentlerin insanlara birçok şey kazandırdığına dikkat çekti. Bir şehrin insan için anne, baba, yuva olduğunu vurgulayan Güneş, kentlerden beslenen insanların bazı görevlerinin bulunduğunun altını çizerek, “Gençlik yıllarımızda kentimizi korumaya çalıştık. Sonrasında ise insanımıza neler verebileceğimden hareketle duygu, düşünce ve anılarımı kaleme almaya başladım. Yitip Giden Bir Kuşak: 78’liler ilk kitabım olsun istiyordum ancak bugün 3’üncü çalışmam olarak karşınızda. Bu kitaplar aslında kentin yaşanmışlıklarını anlatıyor. Mersin’in bana kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini yorumlamaya devam edeceğim. 4’üncü kitabım yakın zamanda okurlarla buluşacak” dedi.



Programda bir sunum yapan Lalehan Güneş ise hayat arkadaşı Ercan Güneş’in yaşama ve toplumsal olaylara bakışından bahsetti.



“Tüm 78 Kuşağı’na selam olsun”

Yitip Giden Bir Kuşak: 78’liler’in ilk sayfalarında Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci/Yazar Saygı Öztürk ile Akademisyen, Yazar, Sanat Eleştirmeni ve Küratör Hasan Bülent Kahraman’ın çalışmayla ilgili düşünceleri yer alıyor. Hemen ardından gelen önsöz bölümünün son iki paragrafı ise Ercan Güneş’in şu ifadeleriyle tamamlanıyor. “… Aradan 40 küsur yıl geçmiş, toplum bambaşka bir yerde, başka alemlerde seyrine devam ediyor. Bugün 19-20 yaşlarında öldürülen o gençleri ayağa kaldırıp sonra şansımız olsa ve ‘Sahi siz hiçbir şey yaşamadan bu toplum için öldünüz, değdi mi?’ diye sorsak, cevapları ne olurdu acaba. Hiç hoşnut olacaklarını sanmıyorum. Başta Şenol Küçük olmak üzere kuşağımın tüm katledilen gençlerinin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Faşizmin çarkının dişlisinden kurtulabilen, benim gibi bugünlere gelebilen tüm 78 Kuşağı’na selam olsun.”



Ercan Güneş kimdir?

1961 yılında Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğan Ercan Güneş; ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin’de tamamlayıp, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin İşletme, Medya ve İletişim bölümlerinden mezun oldu. 17 yaşında Halkevleri’nde başladığı tiyatro hayatına 1985 yılında Mersin’in ilk maliyeye kayıtlı özel tiyatrosu olan Bizim Tiyatro’da kurucu, ortak ve oyuncu olarak devam eden Güneş, 1989 yılında aktif tiyatro oyunculuğunu ve yönetmenliğini bırakarak, tiyatro organizelerine başladı. 1993’e kadar Türkiye’nin ödenekli tiyatrolarının neredeyse tamamının Adana, Mersin ve Antalya organizasyonlarını gerçekleştiren Güneş, 1993 itibarıyla sanat yaşamını sonlandırdı. Uzun süre sanat hayatıyla birlikte devam ettiği devlet memurluğunun ardından Sabah Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Türkiye Gazetesi ve Akşam Gazetesi’nin reklam departmanlarında çalışan Güneş, Milliyet Gazetesi’nden emekli oldu. Çeşitli dergi ve televizyon kanallarında da görev yapan Ercan Güneş’in yerel gazetelerde yayınlanan binin üzerinde köşe yazısı bulunuyor. ‘Ah Medya Vah Medya’ ve ‘Sanata Dair Yaşananlar’ başlıklı yayınlanan iki kitabını okurlarla buluşturan Güneş, evli ve 1 çocuk babası.