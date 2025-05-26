Eskişehir edebiyat rotası sergisi ziyarete açıldı

Serginin açılışına, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Danışmanı ve önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çağrı Özeçoğlu, Okul Müdürü Bülent Seğmen ve çok sayıda davetli katıldı.

Küpeli "Büyük hayaller kurduk"

Açılışta konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, okulun kuruluş sürecinde büyük hayaller kurduklarını belirterek kısa sürede sadece Eskişehir’in değil Türkiye’nin marka okulları arasında yer alma başarısı gösterdiklerini aktardı. Küpeli, anlamlı çalışmada emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederek, eğitimin yanında kültürel faaliyetlere de verdikleri önemin altını çizdi.

Büyükerşen "Kültürel gelişime katkıya örnek oldu"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise Eskişehir OSB'nin yalnızca sanayi üretimiyle değil, aynı zamanda şehrin kültürel gelişimine sunduğu katkılarla da örnek olduğunu ifade etti. Büyükerşen konuşmasında ayrıca eğitim hayatı boyunca yetişmesini arzu ettiği; araştırmacı, sanat ve edebiyatla iç içe bireyleri EOSB Teknik Koleji öğretmenlerinde görmekten mutluluk duyduğunu aktardı.

Seğmen'den öğretmenlere teşekkür

Serginin kent kültürü ve bilinci açısından önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Bülent Seğmen, projede görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

“Eskişehir Edebiyat Rotası” projesi, Okul Müdür Yardımcısı Gönül Türüt Kesim koordinasyonunda, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Sevgi Ünlü, Pınar Gündoğar, Hatice Merve Çavuş ile İngilizce öğretmeni Cansu Kızılkaya tarafından hazırlandı. Proje kapsamında, zaman, insan ve teknolojinin Eskişehir’in hafıza mekânları üzerindeki etkileri edebiyat yoluyla inceleniyor. Sergi, Eskişehir’in çeşitli edebi eserlere ilham kaynağı olan mekânlarını ve bu mekânların eserlerde nasıl kullanıldığını ortaya koyarak, geçmişle gelecek arasında edebi bir köprü kurmayı amaçlıyor.