Eskişehir senfoni orkestrası Ayla Erduran’ı unutmadı

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Konser, C.M. von Weber’in Andante ve Macar Rondosu Op.35 eseriyle başladı. Eseri EBB Senfoni Orkestrası’nda viyola sanatçısı olarak görev alan Selen Güleç seslendirdi. Uzun süre alkışlanan Selen Güleç, çaldığı eseri yakın zamanda kaybettiğimiz dünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran’a ithaf ettiğini belirtti.

Konser EBB Senfoni Orkestrasında flüt sanatçısı olarak görev alan Ebru Ertek’in W.A. Mozart’ın 1 numaralı Sol Maj. Flüt Konçertosunu seslendirmesiyle devam etti. Üç bölümden oluşan konçertoyu başarıyla seslendiren Ebru Ertek, EBB Senfoni Orkestrası’nın değerli sanatçılarıyla aynı sahnede çalmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Solistlerin ve orkestranın derinlikli ve dinamik performansı dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Hayatından izler taşıyor

Konserin ikinci bölümünde değerli orkestra şefi Tolga Taviş’in bestelediği 1 numaralı senfoni seslendirildi. Eseri Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın siparişiyle üç ayda yazdığını belirten Tolga Taviş eserle ilgili bilgilendirme sağladı. Eskişehir prömiyeri oldukça beğenilen eserin dört bölümden oluştuğunu ve hayatından izler taşıdığını belirtti. Ağırlama, Fugherzo, Noktürn ve Bayramyeri olarak isimlendirilen bölümleri tek tek dinleyicilere anlatan Tolga Taviş, eserinin orkestracılık yaşantısına dair şifreler barındırdığını dinleyicilerle paylaştı. Üçüncü bölüm “Noktürn” dokunaklı, hüzünlü bir gece müziği olduğu için bu bölümün icrasını yakın zamanda kaybettiğimiz değerli keman sanatçısı Ayla Erduran’a adadığını sanatseverlerle paylaştı. Kendisinin cumhuriyet kadınının ülkemizdeki en önemli tezahürlerinden birisi olduğunu belirtti. Eser ve orkestranın performansı oldukça beğenildi, orkestra eserin son bölümünü yeniden çalarak bis yaptı. Plaket takdiminin ardından unutulmaz konser sona erdi.