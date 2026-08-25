Espressolab Roastery bu kez modaya ev sahipliği yaptı

Kahve deneyimini kültür, sanat ve üretici disiplinlerle bir araya getiren Espressolab, Türk Telekom Prime Espressolab Roastery’de bu kez moda tutkunlarını ağırladı. 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen Fashion Show, dört markanın koleksiyonlarını aynı podyumda buluşturdu. Moda tutkunlarının katılımına açık olan etkinlikte, her markanın koleksiyonundan 10’ar model olmak üzere toplam 40 model podyuma çıktı.

Atık malzemeler modada hayat buluyor

Fashion Show, hem dört farklı markanın koleksiyonlarını hem de markanın pipet, bardak ve kahve çuvalları gibi ürünlerinden dönüştürülen parçaları podyumda sergiledi. Yeniden işlenerek tasarımlara kazandırılan bu malzemelerle, atıkların farklı üretim yoluyla farklı biçimlerde değerlendirilebileceğine dikkat çekildi.

Bugüne kadar konserlerden tiyatro gösterilerine, üretici atölyelerden çağdaş sanat sergilerine kadar birçok etkinliğe imza atan marka, Fashion Show ile moda deneyimini de ilk kez etkinlik takvimine taşıdı. Sürdürülebilirlik ve modayı aynı çatı altında bir araya getiren marka, kültür ve sanat çalışmalarına yeni bir üretici alan daha eklemiş oldu.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını farklı üretim süreçlerine taşıyor

Atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler geliştiren marka, daha önce kahve posalarını üretime kazandıran bir çalışmayı da hayata geçirmişti. 2019’dan bu yana RET Derneği tarafından kurulan sosyal girişim Leap Natural ile yürütülen proje kapsamında, Espressolab mağazalarında biriken kahve posaları Mardinli kadın üreticiler tarafından doğal kahve sabununa dönüştürülüyor. Aktif olarak devam eden proje, atık kahvenin yeniden hayat bulmasını sağlarken Mardinli kadın üreticilere de destek sunuyor.

Marka, kahve posalarının sabuna dönüştürülmesiyle başlayan bu ileri dönüşüm yaklaşımını Fashion Show ile farklı bir mecrada daha hayata geçirmeyi amaçlıyor. Şirket, etkinlikte bu dönüşüm parçalarına yer vererek sürdürülebilirlik çalışmalarını bu kez moda ve tasarımla bir araya getirmiş oldu. Marka, atıkların farklı kullanım biçimleriyle yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını çeşitlendirmeye devam edecek.

Etkinlik takvimi yeni programlarla genişleyecek

Espressolab, Roastery’de her ay düzenlediği kahve atölyeleri, yoga seansları, konserler ve kültür sanat etkinlikleriyle programını çeşitli içeriklerle zenginleştiriyor. Bu etkinliklerle misafirlerine kahvenin yanı sıra farklı ilgi noktalarına dokunan deneyimler sunuyor.

Ağustos ayı boyunca kültür sanat programını sürdüren şirket, 18 sanatçının eserlerini buluşturan "Intersection" çağdaş sanat sergisine de 1 Eylül’e kadar ev sahipliği yapıyor. Marka, hayata geçireceği yeni çalışmalarla misafirlerine sunduğu deneyim çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

Espressolab, yıl boyunca farklı etkinlik ve buluşmalarla ziyaretçilerini bir araya getirmeye devam edecek. Marka, kahveyi farklı ilgilerle buluşturan yaklaşımını sürdürerek misafirleriyle kurduğu bağı mağaza deneyiminin ötesine taşımayı hedefliyor.