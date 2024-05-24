Esra Dermancıoğlu fitili ateşledi: Cannes tartışmasına Dilan Çiçek'ten yanıt geldi

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 77'nci Cannes Film Festivali'nde Türkiye'den birçok ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden oyuncularla ilgili Esra Dermancıoğlu'nun sözleri tepki çekmişti. Dermancıoğlu, festivale giden meslektaşları için "Çıplak" vurgusu yapmıştı.

Cannes'a Türkiye'den giden oyunculardan olan Dilan Çiçek Deniz'den bu sözlere yanıt geldi.

2. Sayfa'nın haberine göre, havaalanında muhabirlerle sohbet eden Deniz, Dermancıoğlu'na şu sözlerle yanıt verdi: "Çok ayıp buluyorum. O yüzden zamanımıza yazık, hiç konuşmaya gerek yok. Ben nasıl istediğimi giyinmekte özgürsem, insanlarda eleştirmekte özgür. Kıyafet eleştirmek başka ama benim tercihlerime saygı duymayıp, bunu çıplaklığa indirgemek bambaşka."

Ne olmuştu?

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, festivale Türkiye'den giden meslektaşlarına tepki göstererek, "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" demişti.

Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz 'Türkiye'de develerle gezmiyoruzu' kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim. Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü estetik ameliyat sanıyorum."

Cannes Film Festivali'ne katılan isimler arasında yer alan Birce Akalay da Dermancıoğlu'na yanıt vererek, "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" dedi.