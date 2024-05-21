Esra Dermancıoğlu 'Utandım' demişti, Birce Akalay'dan 'Cannes cevabı geldi

Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden oyuncularla ilgili yorumuna ilk cevap Birce Akalay'dan geldi.

Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden meslektaşlarıyla ilgili "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" demişti.

Dermancıoğlu ayrıca "Ben gitmeliydim" demişti.

Bu sözler büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Birce Akalay, İstanbul'da döner dönmez bir etkinliğe katıldı. Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuyla ilgili yorum yaptı.

Birce Akalay, "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" şeklinde konuştu.

Esra Dermancıoğlu, açıklamasına yönelik tepkilere karşı bir açıklama yaptı.

Dermancıoğlu yaptığı açıklamada 'yarıçıplaklık' açıklamasının herkesi sinirlendirdiğini belirtirken "Cannes'da senaryo ve projelerle yer almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dermancıoğlu, kendisine sinirlenen kadınlara ise "lütfen sinirlenmeyin ve alınmayın" açıklamasında bulundu.