Eurovision 2025'in nerede yapılacağı belli oldu

Eurovision organizatörleri Cuma günü yaptıkları açıklamada, 69. Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsviçre'nin Basel kentinde yapılacağını duyurdu.

İsviçreli şarkıcı Nemo'nun bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenen yarışmada 'The Code' adlı şarkısı ile kazandığı zaferin ardından İsviçre, 2025 yılı için ev sahipliği görevini üstlenmişti.

İsviçre, 1956'da Lys Assia ve 1988'de Celine Dion'un ardından yarışmayı üçüncü kez kazanmış oldu.

Ev sahibi yayıncı SRG SSR ve EBU, 69. Eurovision Şarkı Yarışması'na Mayıs 2025'te ev sahipliği yapacak.

Eurovision 2024: En tartışmalı yarışmalardan biri

İsrail'in çağrılara rağmen yarışmadan men edilmemesi ve Gazze ile dayanışma gösteren protestoların yanı sıra Hollanda'nın son anda diskalifiye edilmesi nedeniyle bu yılki Eurovision, tarihinin en tartışmalı yarışmalarından birine sahne oldu.

Favoriler arasında Hırvatistan, Ukrayna, İrlanda ve Portekiz gösteriliyordu ancak İsviçre temsilcisi Nemo, çok sayıda ülkeden 12 tam puan alarak gecenin sonunda yarışmayı kazanan isim oldu.