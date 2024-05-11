Eurovision'da Hollanda depremi: Diskalifiye edildi

26 yaşındaki sanatçı Joost Klein'ın "Europapa" adlı şarkısıyla temsil ettiği Hollanda, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildi. Klein'ın sahne arkasında yaşanan bir olay nedeniyle diskalifiye edildiği duyuruldu.

Klein'ın diskalifiye edilmesine prodüksiyon ekibinden bir kadın çalışanın İsveç polisine "tehdide maruz kaldığı" yönünde şikayette bulunmasının neden olduğu açıklandı.

"Yasal süreç devam ederken yarışmaya devam etmesi uygun bulunmadı"

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Hollanda'nın yarışmadan diskalifiye edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final'deki performansının ardından yaşanan bir olayın ardından yapım ekibinin bir kadın üyesi tarafından yapılan şikayeti soruşturdu. Yasal süreç devam ederken, kendisinin yarışmaya devam etmesi uygun bulunmadı" denildi.

EBU açıklamasında, "Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikasını sürdürüyoruz ve yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Bu çerçevede, Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışı Yarışma kurallarının ihlali olarak değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Diskalifiye kararı, Joost Klein'ın Cuma günü provalara katılmaması ve EBU'nun Hollandalı sanatçının karıştığı bir olayı araştırdığını açıklamasının ardından geldi.

Hollandalı Joost Klein'ın diskalifiye edilmesinin ardından Büyük Final'de yarışan ülke sayısı 26'dan 25'e düşürüldü.