'Evde Tek Başına'nın yıldızı ünlü oyuncu Catherine O’Hara hayatını kaybetti

Kanadalı aktris Catherine O’Hara hayatını kaybetti. Schitt’s Creek, Evde Tek Başına ve Best in Show ile bilinen sanatçı O’Hara 71 yaşındaydı. Menajeri yaptığı açıklamada sanatçının kısa süreli hastalığının ardından yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Oyunculuğuna 1970’lerde başlayan O’Hara, skeç programı SCTV’nin yaratıcıları arasındaydı. Sinemada 1980’lerde Donald Sutherland ile birlikte rol aldığı Nothing Personal ile çıkış yakaladı. 1985’te ise Martin Scorsese’nin 'After Hours’ filminde oynadı.

O’Hara, 1988’de Tim Burton’ın komedi-korku filmi 'Beterböcek'te rol aldı ve bu rolünü 2024’te çekilen devam filminde de sürdürdü. İlk filmin setinde 1992’de evleneceği yapım tasarımcısı Bo Welch ile tanıştı.

Kendisine ünü kazandıran 1990 yapımı çok izlenen 'Evde Tek Başına' adlı seride Macaulay Culkin’in annesini canlandıran O’Hara, aynı filmin 1992'de çekilen devam filminde de rolünü sürdürdü.