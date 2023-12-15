Eylül Deniz Artist Studio Piyalepaşa Çarşı’da açıldı
İstanbul’da çağdaş sanat rotasının yeni adresi olan Piyalepaşa İstanbul, Eylül Deniz Artist Studio’ya da ev sahipliği yapıyor.
Polat güvencesiyle hayata geçirilen, Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılmış en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Piyalepaşa İstanbul, sanat mekanlarına bir yenisini ekliyor.
Şair, ressam ve heykel sanatçısı Eylül Deniz Çolak’ın özgün çalışmalarına ev sahipliği yapacak Eylül Deniz Artist Studio, 12 Aralık’ta Piyalepaşa İstanbul’da açılıyor.
Sanatçı Eylül Deniz Çolak, Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşuyor. Üst katındaki ofis ile üretim ve yaşam alanı sağlayan atölye, galeri alanında ziyaretçileri karşılıyor.
Sanatseverlerin tamamlanmış eserlerin yanı sıra eserlerin üretim aşamalarını takip edebilecekleri gibi atölye, bir alışveriş merkezinde yer alan ilk sanat atölyesi olma özelliği taşıyor.