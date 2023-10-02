‘Fabrikada Masal Şenliği’nin üçüncüsü gerçekleştirildi

Fabrikada Masal Şenlikleri’nin üçüncü üçüncü gerçekleştirildi. “Oyun İyileştirir, IVA Güzelleştirir” teması ile İzmir Torbalı Laber Kimya & İva Natura Üretim Tesisleri’nde yapılan etkinlik gelecek yıl üç gün olarak planlanacak. Bu yılki etkinliğe bine yakın kişi katılım sağladı.

Çocuklara özel masal anlatımları, çeşitli atölye çalışmaları, duvara el izi uygulamaları, krem ve parfüm atölyesi, topaç oyunu, köy seyirlik oyunu gibi çalışmalar yapılan etkinliğin sonunda aşık dinletisi organize edildi.

Torbalı Ticaret Odası ve Torbalı Belediye’si yönetimi, masal anlatıcıları; Efe Elmas, Zeliha Doğan, Aslı Güngören, Sevgi Merve Yılmaz, Duygu Harmancı, Yeliz Tekin Allı, Asuman Memen, Seval Talantemur, Ayla Seyhun da etkinlik kapsamında iyilik ve güzellik masalları anlattı.

“Kültürel mirasımızın nesillere aktarılmasını sağlıyoruz”

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Laber Kimya & İva Natura Organik Kozmetik Genel Müdürü Levent Kahrıman, “Fabrikamızda 3 yıldır masal şenliği yapıyoruz. Fabrika endüstriyel bir yer ve uluslararası standartlara göre üretim yapıyor. Masal ise Anadolu’muzun ve tüm dünyanın kültürel olmayan mirası. Bu çerçevede kayıt altına alınmamış söylemleri insanlara iyilik ve güzelliği aynı zeminde tartışacakları bir platform oluşturduk. Bu yıl çok daha büyüdü Torbalı Belediyesi çok ciddi katkı sağladı. Rekor sayıya ulaşarak ortalama bin kişi katıldı. Önümüzdeki yıl hedefi büyüttük, üç güne yayılacak. Ege Üniversitesi Halk Bilimi hocalarımızın da çok büyük desteği oldu. Yetişkinleri çocukluk oyunlarını oynarken ellerinde topaç sallarken keyifle gördük. Oyunun aynı zamanda tedavi edici terapi özelliği de var. Hem masalların iyileştirici yanı mistik havası hem de oyunun insana iyi gelen, yaşama katan yanını birleştirdik.” dedi.