Fazıl Say piyano resitali verecek

Besteci ve piyanist Fazıl Say, 8 Kasım'da ENKA Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, sanatçı konserde Atatürk anısına bestelediği ve onun doğa sevgisini anlatan "Yürüyen Köşk" adlı eserini de seslendirilecek. Eser, Atatürk'ün Yalova'daki Millet Çiftliği'nde bulunan köşkünün ve çınar ağacının hikayesini, müzik yoluyla dinleyiciye sunacak.

Sanatçı, resitalde ayrıca Beethoven'ın "Fırtına Sonatı" ile "Appassionata" eserlerini yorumlayacak.