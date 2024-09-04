Filmekimi için geri sayım başladı: Bu yıl dört şehirde!

Cannes’dan Venedik’e, Locarno’dan Toronto’ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmler 4-13 Ekim tarihlerinde yapılacak İstanbul gösterimlerinin yanı sıra, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim ve İzmir’de ise 24-27 Ekim tarihleri arasında Paribu sponsorluğunda gerçekleşecek.

Filmler 4 şehirde izleyiciyle buluşacak

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'ne ek olarak bu yıl Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da gösterilecek. Filmler, Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan’da; Ankara’da Kült Kavaklıdere’de; İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de gösterilecek.

Filmekimi biletleri 27 Eylül’de satışa çıkıyor

Filmekimi biletleri, bütün şehirler için Lale Kart üyeleri için 24 Eylül Salı günü saat 10.30’da başlayacak indirimli ön satışların ardından, 27 Eylül Cuma günü 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr/tr üzerinden, Passo mobil uygulamasından ve Passo perakende noktalarından satın alınabilir.