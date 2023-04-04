Firavun 2. Ramses, yarım asır sonra Paris'te

Mısır'daki Firavun 2. Ramses'e ait tabutun, Fransa'nın başkenti Paris'te 5 ay sürecek bir sergi salonuna götürüldüğü bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır'ın Paris Büyükelçisi Ala Yusuf, 2. Ramses tabutunun Paris'e götürüldüğü söyledi.

Söz konusu tabutun Mısır'ın Paris'teki bir salonda düzenlediği 5 ay sürecek sergi salonuna konulduğunu aktaran Yusuf, "2. Ramses eski Mısır tarihinde en güçlü ve çok meşhur Firavun olarak biliniyor." dedi.

2. Ramses'e ait tabutun 1976 yılında gerçekleşen bir sergi için Paris'e götürüldüğünü anlatan Yusuf, bu tabutun yaklaşık yarım asır sonra yeniden bu kente gönderildiğini ifade etti.

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2. Ramses'e ait ahşap tabutun Paris'teki sergi salonuna ulaştığı ve 5 ay sürecek serginin de 6 Nisan'da açılacağı belirtildi.

Serginin "Ramses ve Firavunların Altını" adıyla açılacağı ve burada Mısır'a ait 180 altın tarihi eserin yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Mısır Bakanlar Kurulu, ocak ayında istisnai bir şekilde Paris'te sergilenecek eserler arasında 2. Ramses tabutunun da yer almasına onay vermişti.

20'li yaşlarında tahta geçen Ramses'in, Mısır'ı İ.Ö. 1213'ten İ.Ö. 1279'a dek yönettiği tahmin ediliyor. Yahudilerinn Mısır'dan İsrail'e göç etmelerine neden olduğu düşünülen Ramses, aralarında ünlü Abu Simbel Tapınağı'nın da bulunduğu çok sayıda saray ve tapınaklar inşa ettirmişti.

2. Ramses'in 1881'de bulunan tabutu, başkent Kahire'deki Mısır Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.