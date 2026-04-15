Fişekhane, 23 Nisan’ın coşkusunu Uçurtma Festivali ile gökyüzüne taşıyor

İstanbul’da kültür-sanat, gastronomi ve yaşamın bir araya geldiği özgün bir deneyim alanı sunan Fişekhane, bu yıl beşincisi düzenlenecek Uçurtma Festivali ile çocukları ve ailelerini bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süsleyeceği festival, 18 Nisan Cumartesi günü Fişekhane galeri alanında gerçekleşecek; festival boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle çocuklar bayramın neşesini doyasıya yaşayacak.

Çin’de katıldığı uluslararası uçurtma festivalinde üç boyutlu uçurtmasıyla altın madalya kazanan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan’ın uçurtma gösterileri festivalin en dikkat çekici anlarından biri olacak. Festival kapsamında sınırlı kontenjanla ve biletli olarak düzenlenen uçurtma yapım ve boyama atölyelerine katılan çocuklar, hayal güçlerini kendi tasarladıkları rengarenk uçurtmalara yansıtacak. 11.00-14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek uçurtma yapım atölyeleri ile 12.00-15.30 saatleri arasında farklı seanslarla düzenlenecek uçurtma boyama atölyeleri, çocuklara yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri keyifli anlar sunacak. Atölyelere 5 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecek.

Uçurtma Festivali’nin neşesi atölyelerle sınırlı kalmayacak, 10.00–15.30 saatleri arasında devam edecek yüz boyama etkinlikleri festivale renk katacak. Günün sonunda, saat 16.00’da Zahit Mungan ile birlikte çocuklar ve aileleri Fişekhane sahilinde buluşarak hayal güçlerini gökyüzü ile buluşturacak.

Özak Global Holding’in İstanbul’a kazandırdığı Fişekhane, çok katmanlı yapısıyla yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle şehrin sosyal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Fişekhane, geleneksel Uçurtma Festivali ile bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu çocuklar ve aileleriyle birlikte kutluyor.

Etkinlik Programı

18 Nisan Cumartesi – Fişekhane Galeri

Uçurtma Yapım Atölyesi: 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00

Uçurtma Boyama Atölyesi: 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.30 - 15.00 - 15.30

Uçurtma Gösterisi: 16.00

Yüz Boyama: 10.00 - 15.30