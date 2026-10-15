Fişekhane’de Olive Fest 2026 heyecanı başlıyor

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İstanbul’un kültür, sanat ve yaşam merkezi Fişekhane, 24-25 Ekim tarihlerinde Olive Fest 2026’ya ev sahipliği yapacak. Akdeniz’in köklü zeytin ve hasat kültüründen ilham alan festival, Fişekhane’nin açık alanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Her yaştan ziyaretçiye yönelik yaratıcı atölyeler ve iyi yaşam etkinlikleriyle zenginleşen Olive Fest, zeytin ağacının zamansız mirasını İstanbul’un enerjisiyle buluşturarak iki gün boyunca keşif, üretim ve paylaşım dolu bir deneyim sunacak.

Özak Global Holding çatısı altında hayata geçirilen festival, zeytinin kültürel mirasını ve birleştirici ruhunu İstanbul’a taşıyacak. İsmini geçmişteki zeytin ağaçlarından alan Zeytinburnu’nda konumlanan Fişekhane, 170 yıllık endüstriyel mirasıyla festivale anlamlı bir buluşma noktası oluşturacak.

Fişekhane’de atölyeler ve iyi yaşam deneyimleri

Fişekhane’nin açık alanında gerçekleşecek festivalde gün boyu DJ performansları, yoga ve nefes seansları düzenlenecek. Yetişkinler ise aromaterapi yağ karışımı, cilt bakım ürünleri yapımı, mozaik, ahşap baskı ve kokedama atölyelerinde doğadan ilham alan yaratıcı deneyimlerle buluşacak.

Çocuklar için renkli bir festival: Everland Fişekhane’de

Ela Excellence Resort Belek’in ödüllü çocuk dünyası Everland, Olive Fest kapsamında İstanbul’a taşınıyor. Çocuklar seramik, kapı süsü, zeytin kırma ve zeytin tacı atölyelerinde doğa ve yaratıcılıkla buluşurken, aileler de birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşayacak.

Akdeniz’in Zeytin ve Hasat Kültürü Antalya’da yaşatılıyor

Olive Fest 2026, İstanbul buluşması öncesinde 16-17 Ekim tarihlerinde Ela Excellence Resort Belek’te gerçekleşecek. Geleneksel zeytin hasadı ve zeytin kırma deneyimlerinin yanı sıra Executive Chef Faik Çiftçioğlu’nun gastronomi master class etkinlikleri, yoga, aromaterapi ve sanat atölyeleriyle Akdeniz’in köklü hasat kültürü yaşatılacak.