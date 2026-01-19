‘fizy kulis’ müzikseverleri yıldızlarla buluşturmaya devam ediyor

Türkiye’nin yerli dijital müzik platformu fizy, ‘fizy kulis’ projesiyle kullanıcıların müzikle kurduğu duygusal bağı, gerçek bir buluşmaya ve unutulmaz bir ana dönüştürmeye devam ediyor.

12 Ocak’ta başlayan kampanya, 8 Şubat tarihine kadar fizy platformu üzerinden en çok Emir Can İğrek dinleyen 10 müziksevere sanatçının konserinde çift kişilik bilet kazandıracak.

Proje kapsamında, fizy üzerinden en çok Emir Can İğrek dinleyen ilk kişi de sanatçının 15 Şubat Bostancı Gösteri Merkezi konserinde ağırlanarak sanatçı ile tanışma ve çok özel ‘fizy kulis’ deneyimini yaşama fırsatını yakalayacak.

Proje, daha önce hayranları sekiz farklı ilde Sefo, Emre Fel, Melike Şahin ve Semicenk gibi isimlerle bir araya getirmişti.

‘fizy kulis’e dair tüm detaylara ve katılım koşullarına ulaşmak için https://fizy.com/kampanya/konser-bileti2/ adresini ziyaret edebilirsiniz.