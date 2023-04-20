Fotoğrafı suç belgeselinde kullanıldı, Netflix’e dava açtı

Taylor Hazlewood, Netflixte yayınlanan Caleb Lawrence McGillvary vakasını konu alan Baltalı Otostopçu (The Hatchet Wielding Hitchhiker) isimli bir gerçek suç belgeselinde fotoğrafının kullanıldığını belirtti.

Bir yoğun bakım ünitesinde solunum terapisti olarak çalışan Taylor Hazlewood, belgeselde elinde balta tuttuğu fotoğrafını rızası olmadan kullandığı gerekçesiyle Netflix'e dava açtı.

Söz konusu kare, McGillvary'nin fotoğraflarının yanında iki kez gösterildi.

Cinayet dosyasıyla hiçbir şekilde bağlantılı olmadığı belirtilen Hazlewood, en az 1 milyon dolar tazminat talep etti.

Taylor Hazlewood , olayın "itibarına zarar verdiğini" ve insanlar tehlikeli olduğunu düşündüğü için sürekli işini ya da ilişkisini kaybetme korkusu yaşamasına yol açtığını iddia ediyor.