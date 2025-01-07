Frida Kahlo ve Henri Matisse gibi ünlü ressamların ikonik eserleri kamu malı oldu

Frida Kahlo, Henri Matisse ve Andre Derain gibi ünlü ressamların ikonik eserleri 2025 yılı itibariyle ABD’de telif korumasından çıkarak resmen kamu malı oldu.

Matisse, Derain Kahlo'nun tüm eserleri kamunun oldu

Artnet'in haberine göre, Matisse, Derain ve 1954'te ölen Kahlo'nun tüm eserleri artık Amerika Birleşik Devletleri'nde korumalarını yitirdi.

Eserler genellikle "ömür artı 70 yıl" sonrasında korumalarını yitirdiği ülkelerde kamu malı oldu. Buna Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nin çoğu ve Güney Amerika dahil oldu.

Telif hakkı korumasını kaybetti

ABD'de, 1924-1978 yılları arasında yayımlanan kitaplar ve diğer medya ürünleri de dahil olmak üzere sipariş üzerine yapılan çalışmalar, yayımlandıktan 95 yıl sonra kamu malı haline geliyor; bu da 1929'da yayımlanan eserlerin de bu yıl telif hakkı korumasını kaybettiği anlamına geliyor.

Tenten'in Maceraları da teliften çıktı

Telif korumasından Belçikalı karikatürist Georges Remi'nin 1929 yılında Hergé mahlasıyla yarattığı "Tenten'in Maceraları" serisindeki Tintin ve diğer karakterleri de çıktı. Bu durum çizgi karakterin kamu malı haline geldiği anlamına geliyor.

Alfred Hitchcock'un filmi de telif dışı kaldı

1929 yapımı ve şu anda kamu malı olan filmler arasında Alfred Hitchcock'un ilk sesli filmi Blackmail ve Marx Kardeşler'in Groucho, Chico ve Harpo'nun yanı sıra küçük kardeşleri Zeppo'nun da başrol oynadığı ilk film olan The Cocoanuts yer alıyor.

Edebiyatın kamu malı haline gelmesi açısından önemli

Bu yıl ayrıca edebiyatın kamu malı haline gelmesi açısından önemli bir yıl oldu. William Faulkner'ın Ses ve Öfke'sinden Ernest Hemingway'in Silahlara Veda'sına , John Steinbeck'in Altın Bir Kupa'sından Virginia Woolf'un "Kendine Ait Bir Oda" adlı feminist denemesine kadar pek çok eser kamu malı oldu. Erich Maria Remarque'ın Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı eserinin İngilizce çevirisi de kamu malı haline geldi.

Kamu Malı günü olarak kutlanıyor

Bu kültürel olgu, her yeni yılın başında Kamu Malı Günü olarak kutlanıyor ve yaratıcı kişiler tarafından saygıyla karşılanıyor çünkü daha önce telif hakkı ihlali olarak değerlendirilecek eserlerin kullanımına büyük ölçüde özgürlük tanıyor.