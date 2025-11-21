  1. Ekonomim
Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı

Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun 1940 tarihli otoportresi El sueno (La cama), New York’ta düzenlenen bir müzayedede 54,7 milyon dolara satıldı. Eser, kadın bir sanatçının açık artırmada ulaştığı en yüksek satış rakamı olarak tarihe geçti.

Frida Kahlo’nun otoportresi rekor fiyata satıldı
Sotheby’s tarafından gerçekleşen müzayedede eser için dört dakika boyunca kıyasıya bir yarış yaşandı. Kahlo’nun yatağında uyurken tasvir edildiği tabloda, yatağın tepesinde dinamite sarılı gülümseyen bir iskelet figürü yer alıyor.

Müzayede evi, eserin yeni sahibinin kimliğini açıklamadı.

Bu satışla birlikte, Georgia O’Keeffe’nin 2014’te 44,4 milyon dolara satılan Jimson Weed/White Flower No. 1 tablosunun rekoru geride bırakıldı. Aynı zamanda Latin Amerika sanatı kategorisinde de rekor yenilenmiş oldu. Kahlo’nun 2021’de 34,9 milyon dolara satılan Diego y Yo adlı eseri, önceki rekoru elinde tutuyordu.

Kültürel tartışmalar ve kaygılar

Özel bir koleksiyona ait olan tablo, Meksika dışında kalan az sayıdaki Kahlo eserinden biri. Meksika’da bulunan kamusal ve özel koleksiyonlardaki eserler, kültürel miras niteliği taşıdığı için ülke dışına satılamıyor ve yok edilemiyor. Eser, sahibi tarafından açıklanmayan özel bir koleksiyondan geldi ve uluslararası satışa yasal olarak uygun.

Bazı sanat tarihçileri, eserin yeniden özel koleksiyonlara kapanarak kamu erişiminden uzaklaşabileceği endişesini dile getirdi. Tablo, son olarak 1990’ların sonunda sergilenmişti. New York, Londra ve Brüksel’deki yeni sergiler için şimdiden talep edildi.

Kahlo’nun yaşam mücadelesi resimlerine yansıdı

Genç yaşta geçirdiği trafik kazası nedeniyle uzun süre yatağa bağımlı kalan Kahlo, hayatının büyük bölümünü ameliyatlar ve kronik ağrılarla geçirdi. Bu süreçte yatak, onun için yaşam ile ölüm arasındaki sınırın bir metaforuna dönüştü.

Sürrealist akımın öncü isimleriyle birlikte anılsa da Kahlo bu tanımı her zaman reddetti. Ünlü sanatçı bir sözünde, “Ben hiç rüya resmetmedim. Ben kendi gerçeğimi resmettim.” ifadesini kullanmıştı.

Sotheby’s, katalog notunda eserin “uyku ile ölüm arasındaki geçirgen sınırın hayaletimsi bir yorumu” olduğunu belirtti.

New York’ta rekor haftası

Müzayede haftası New York sanat piyasasında büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Sotheby’s salı günü modern sanat satışlarında toplam 706 milyon dolar gelir elde etti.

Bu satışlar arasında Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in bir tablosu 236,4 milyon dolara alıcı bularak açık artırma tarihinde satılan en pahalı ikinci eser oldu. Christie’s ise aynı hafta 690 milyon dolarlık 20. yüzyıl sanat satışı gerçekleştirdi.

