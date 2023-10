Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry hayatını kaybetti

Oyuncu Matthew Perry'nin 54 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. ABD basını, oyuncunun, evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı.

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.

Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başlamış ve 10 sezon sürmüştü.

Matthew Perry kimdir?

Kanadalı-Amerikalı oyuncu Matthew Langford Perry 19 Ağustos 1969'da Massachusetts'de dünyaya geldi.

Matthew Perry küçük yaştan itibaren tenis ile ilgilendi. Ancak yıllar içerisinde oyunculuğa olan ilgisini keşfetti.

1990'lı yılların başında Friends dizisinin seçmelerine katılıp Chandler Bing rolünü canlandırmaya başladı. Söz konusu karakter kariyerinde dönüm noktası oldu ve dünya çapında tanınırlığa ulaştı.

Matthew Perry, Friends dizisiyle yakaladığı şöhretin ardından uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti.

Matthew Perry 54 yıllık yaşamı boyunca 15 kez rehabilitasyona girdi, alkol ve opioid kullanımı nedeniyle mide zarında oluşan hasarı hafifletmek için ise 14 kez ameliyat geçirdi.

Yer aldığı projeler

1986 - Second Chance (dizi)

1987 - Boys Will Be Boys (dizi)

1988 - Dance 'Til Dawn

1988 - One Night In The Life Of Jimmy Reardon

1989 - She's Out Of Control

1990 - Call Me Anna

1990 - Sydney (dizi)

1993 - Home Free (dizi)

1993 - Deadly Relations

1994 - Getting In

1994 - Parallel Lives

1994-2004 - Friends (dizi)

1995 - The John Larroquette Show (dizi)

1998 - Almost Heroes

1997 - Fools Rush In

1999 - Imaging Emily Autor

1999 - Three To Tango

2000 - The Whole Nine Yards

2001 - Friends - The Stuff You've Never Seen

2002 - Serving Sarah

2003 - One Of Us

2004 - The Whole Ten Yards

2005 - Hoosiers II: Senior Year

2006 - The Ron Clark Story

2007 - Numb

2008 - Birds of America

2009 - 17 Yeniden

2011 - Mr Sunshine (dizi)

2012 - Go On (dizi)

2015-The odd couple (dizi)