Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölüm raporuna erteleme

Friends dizisi oyuncusu Matthew Perry’nin ölüm nedeni hala araştırılıyor. 54 yaşında hayata veda eden aktörün ölüm nedeni belgesinin açıklanması ertelendi. Bu erteleme, ölüm nedeniyle ilgili gizemin daha da büyümesine yol açtı.

The Blast'ın haberine göre, Perry'nin resmi ölüm raporu, daha fazla soruşturma ve toksikoloji raporu sağlanana kadar ertelendi.

Perry, 28 Ekim'de, evindeki jakuzide hareketsiz halde bulunmuş, asistanının çağırdığı ilkyardım ekipleri, oyuncunun öldüğünü tespit etmişti. İlk belirlemelere göre oyuncunun boğulmuş olabileceği açıklanmıştı.

Perry'nin eve gelmeden önce iki saat boyunca, tenise benzeyen ama daha küçük bir kortta oynanan pickleball oyunu oynadığı, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilmişti.

Ölümü sonrası polis tarafından yapılan olay yeri araştırmasında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemiş ancak antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve kronik akciğer hastalığı için kullanılan bir ilaca rastlanmıştı.