“Game of Thrones’un final sezonu yeniden çekilsin” kampanyası “Jon Snow”u kızdırdı: Nasıl cüret edersiniz?

Game of Thrones’ta Jon Snow karakterine sekiz sezon boyunca hayat veren Kit Harington, dizinin çok tartışılan finaline yönelik tepkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

New York Times’a verdiği röportajda Harington, final sezonunun yayınlandığı 2019’un nisan ve mayıs aylarında rehabilitasyonda olduğunu ve süreçten çıktıktan sonra gelen yoğun eleştiriler karşısında şaşkına döndüğünü anlattı.

Harington, özellikle dizinin son sezonunun “yetkin yazarlarla” yeniden çekilmesini talep eden ve 1,8 milyondan fazla imza toplanan kampanyaya sert tepki gösterdi. “Bu beni gerçekten kızdırdı” diyen oyuncu, “Nasıl cüret edersiniz?” ifadelerini kullandı.

Harington, dizinin yaratıcıları David Benioff ve D. B. Weiss için harcanan emeğin yok sayıldığını belirterek, “Bence bu, sadece sosyal medyanın üretebileceği bir aptallık seviyesiydi” dedi.

"İnsanların sadece görmek istedikleri şey olmadığı için bunu çöpe atması saygısızlık"

İmza kampanyası dizinin oyuncuları arasında da ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Sansa Stark’ı canlandıran Sophie Turner, 2019’da yine New York Times’a yaptığı açıklamada kampanyayı “ekibe ve yazarlara büyük bir saygısızlık” olarak nitelemişti. Turner, son sezon için aylarca süren gece çekimlerine dikkat çekerek, “İnsanların sadece görmek istedikleri şey olmadığı için bunu çöpe atması saygısızlık” demişti.

"Herkesi tatmin eden bir final yapmak çok zor”

Jaime Lannister’ı oynayan Nikolaj Coster-Waldau ise 2025’te The Independent’a verdiği röportajda, izleyicilerin eleştiri hakkı olduğunu kabul etmekle birlikte, “Herkesi tatmin eden bir final yapmak çok zor” değerlendirmesinde bulunmuştu.