Garanti BBVA Genç Konserleri kasım ayında da devam ediyor

Kasım ayının ilk konseri, 2 Kasım’da Blind sahnesinde gerçekleşecek. Soul, funk ve psychedelic tınıları harmanlayan güçlü sahne performanslarıyla tanınan Monophonics, izleyicilere duygusal yoğunluğu yüksek, enerjik bir gece yaşatacak.

Kasım ayının bir diğer özel konserinde, 13 Kasım’da Nardis Jazz Club’da sahne alacak Yahya Dai Quartet, “Remembering Ben Webster” projesiyle caz tarihinin ikonik isimlerinden Ben Webster’a saygı duruşunda bulunacak. Quartet, nostaljik caz tınılarını modern yorumlarla harmanlayarak izleyicilere duygusal ve zarif bir performans vaat edecek.

19-20 Kasım tarihlerinde ise Nardis Jazz Club’da sahne alacak olan Brian Charette Trio, org, davul ve gitar üçlüsünün güçlü uyumunu sahneye taşıyacak. Modern cazın özgün dokularını dinamik doğaçlamalarla birleştiren trio, iki gece üst üste caz severlerle buluşacak.

Garanti BBVA Genç’ten avantajlı konser deneyimi

Yıl boyunca devam edecek Garanti BBVA Genç Konserleri, İstanbul’un önemli sahnelerinde dünya çapında sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek. Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, konser biletlerinde %20 indirim fırsatından yararlanarak müziğin keyfini daha avantajlı çıkarabilecek.

Kasım takvimi:

- Monophonics – 2 Kasım, Blind

- Yahya Dai Quartet – “Remembering Ben Webster” – 13 Kasım, Nardis Jazz Club

- Brian Charette Trio – 19-20 Kasım, Nardis Jazz Club