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Garanti BBVA 'Güz Konserleri' 12 Eylül'de başlıyor

Garanti BBVA "Güz Konserleri" 12 Eylül'de, müzisyen Mehro'nun Zorlu PSM'deki konseriyle başlayacak.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA 'Güz Konserleri' 12 Eylül'de başlıyor
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İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Billie Marten 21 Eylül'de Zorlu PSM'de, ABD'li şarkıcı Zola Jesus 25 Eylül'de, ABD'li grup Mattiel 9 Ekim'de Blind'da, Barış Doğukan Yazıcı 10 Ekim'de Nardis Jazz Kulübü'nde, Yunan sanatçı Monsieur Minimal ise 19 Ekim'de Salon İKSV'de sanatseverlerle buluşacak.

Program kapsamında Charlie Chunningham 25 Ekim'de IF Performance Hall'de, Jonathan Kreisberg 29-30 Ekim'de Nardis Jazz Kulübü'nde, John Maus 6 Kasımda Blind'da, Eleonora Strino 7-8 Kasım'da Nardis Jazz Kulübü'nde, Okay Kaya da 22 Kasım'da Blind'da konser verecek.

Etkinliğin 30 Kasım'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek kapanış konserinde ise RY X müzikseverlerle buluşacak.

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