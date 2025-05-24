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Gassal ikinci sezona hazır! İlk 3 bölüm tam not aldı

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Gassal dizisinin 2. sezonunun galası Ankara'da yapıldı. Ünlü pek çok ismin ağırlandığı galada ilk 3 bölümünün gösterimi yapıldı. Yeni sezon şimdiden ‘tam’ not aldı.

Haber Merkezi
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Gassal ikinci sezona hazır! İlk 3 bölüm tam not aldı
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Tabii platformunda yayınlanan ve 1. sezonda birçok izleyiciye ulaşan Gassal dizisinin 2. sezon galası Ankara'da yapıldı.

Düzenlenen galada dizinin 2. sezonunun ilk 3 bölümünü oyuncular, yapımcı, yönetmen, senarist ve davetliler beraber izledi.  

İkinci sezona 'hüzünlü' başladı

Bir gassalin hayatını konu alan dizinin 1. sezonunda Muharrem Türkseven'in hayat verdiği Ahmet karakteri ve Ahmet'in eşi Neslihan karakterini oynayan Ezgi Özyürekoğlu, elektrik kaçağı oluşan havuzda ölmüştü. Fragmanda 2. sezonda ise Baki karakterini canlandıran Ahmet Kural'ın vefat eden arkadaşlarının çocuklarına baktığı sahneler gösterildi.

Yeni sezon büyük beğeni topladı

Galaya oyuncuların yanı sıra ünlü isimler ve vatandaşlar katıldı. Dizinin ilk 3 bölümü galaya katılanlar tarafından beğenildi.

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