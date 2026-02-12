Gazeteci, Yazar, Sanatçı Güntay Şimşek'in “Ara Hâl / Ara Zaman” sergisi açıldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Atatürk Kültür Merkezinden bugün yapılan sergi açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kaçır İSG Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, IGA CEO’su Selahattin Bilgen, THY Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu,Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, KALE Grubu Başkanı Osman Okyay, Türkiye Pilotları Havayolu Derneği Başkanı Okan Üreksoy, Portakal Sanat ve Kültürevi kurucusu Rafi Portakal sektör temsilcileri ve ilgililer katıldı.

Sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde müzik platformu mekanında 12 Şubat – 23 Şubat 2026 tarihlerinde ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Ara Hâl / Ara Sergisi, çağdaş insanın doğa, teknoloji ve medeniyet arasında giderek kalıcı hâle gelen varoluşsal eşik durumunu ele alan bir proje olarak öne çıkıyor.

Sergi, modern bireyin artık ne bütünüyle doğaya ait olabildiği ne de inşa ettiği sistemler içinde tam anlamıyla huzurlu bir konum bulabildiği bir döneme odaklanıyor.

Sergide, günümüz dünyasında aidiyetler, sınırlar ve anlamlar çözülmekte; zaman doğrusal bir ilerleme hattı olmaktan çıkarak üst üste binen, yoğunlaşan ve çatışan katmanlar hâlinde deneyimleniyor.

Ara Hâl / Ara Zaman, bu belirsizlik alanını geçici bir kriz olarak değil, çağdaş varoluşun süreklilik kazanmış bir durumu olarak ele alıyor.

Sergide doğa romantize edilmediği gibi; medeniyet de mutlak bir ilerleme fikriyle yüceltilmiyor. Yosun tutmuş bir ağaç gövdesi ile bir havaalanı altyapısı, aynı anlatının eşit parçaları olarak yan yana getiriliyor. İnsan, bu anlatıda hem tahrip eden hem de onarmaya çalışan çelişkili bir özne olarak görünürlük kazanıyor.

İnsan, sessiz bir tanık olarak yer alıyor

Öte yandan insan figürü serginin merkezinde yer almayarak ara bir konumda, sessiz bir tanık olarak var oluyor. Yaşlı bir yüz, bir işçi bedeni ya da bir izleyici silueti, yargılayıcı olmayan bir bakışla kaydediliyor. Sergi, izleyiciyi suçlamaya değil; görmeye, düşünmeye ve duraksamaya davet ediyor.

Ara Hâl / Ara Zaman, bir çözüm ya da gelecek vaadi sunmuyor.

Sergi, izleyiciye cevaplar vermekten çok, çağımızın kırılganlıkları üzerine düşünmek için bir alan açmayı amaçlıyor.

Sergi, fotoğraf pratiği aracılığıyla kişisel hafızadan süzülen imgeleri, zaman ve mekân sınırlarını aşan ortak bir anlatıda buluşturur. Fotoğraf, burada yalnızca belgeleyici bir araç değil; bakma, kaydetme ve tanıklık etme sorumluluğunu üstlenen düşünsel bir pratik olarak ele alınıyor.