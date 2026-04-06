Genç sanatçı Dia, Antalya’da sahne aldı

Son dönemde yayınladığı “Gitsen De” ile dijital platformlarda dikkat çeken genç sanatçı Dilara Bektaş, sahne adıyla Dia, 4 Nisan’da Antalya Belek’te düzenlenen Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği (TFTR) kongresi kapsamında sahne aldı.

Sağlık, akademi ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gala gecesinde performans sergileyen Dia, güçlü vokali ve duygusal repertuvarıyla davetlilerden ilgi gördü. Genç sanatçı canlı vokal performansı ile öne çıktı.

Gecenin ana sanatçısı olarak sahne alan ve Türk müziğinin güçlü isimlerinden Işın Karaca ile aynı gecede sahneye çıkan DIA, bu performansıyla kariyer yolculuğunda önemli bir adım attı.

İstanbul’da müzik çalışmalarını sürdüren ve performanslarını sosyal medya üzerinden dinleyicileri ile paylaşan Dia, hem yeni şarkılar çıkarmayı hem de sahne tarafında daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.