Gençler “Kendine Not” temasında buluştu

Ankara’da Bilkent Laboratory & International School (BLIS) ev sahipliğinde düzenlenen TEDxYouth@BLIS, “Kendime Not” temasıyla gerçekleştirildi. Mert Erdoğan’ın organizasyonunda düzenlenen etkinlikte sanat, gastronomi, spor ve sahne sanatları alanlarından konuşmacılar gençlerle biraraya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Mert Erdoğan, TEDx sahnesinin fikirlerin paylaşılması ve farklı deneyimlerin aktarılması açısından önemli bir platform olduğunu belirtti. Erdoğan konuşmasında, “Her konuşma, konuşmacının geçmişteki kendisine yazdığı bir not olacak ve belki o not, bizim de içimizde yankı bulacak” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin hazırlık sürecine değinen Erdoğan, organizasyonun aylar süren planlama ve çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiğini belirterek, sahnede görünen isimlerin arkasında geniş bir ekip bulunduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında farklı alanlardan isimler konuşmacı olarak yer aldı. Ressam Yalçın Gökçebağ sanat yaşamındaki deneyimlerini paylaşırken, gastronomi alanında çalışmalar yürüten Hazer Amani kariyer yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Spor yorumcusu Gültekin Onay bilgiye erişim ve bireysel gelişim konularına değinirken, sanatçı Tamer Levent üretim ve sanat anlayışı üzerine görüşlerini aktardı.

Oyuncu ve yapımcı Tuba Ünsal sürdürülebilirlik ve çevre bilinci üzerine yürüttüğü çalışmaları anlatırken, opera sanatçısı Murat Karahan uluslararası sahnelerdeki deneyimlerini paylaştı ve etkinlik kapsamında kısa bir performans gerçekleştirdi.

Etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan sponsor firmaların temsilcilerine plaket takdim edildi. Organizasyon sürecinde BLIS yöneticilerinden Ayça Yıldırım Karadeniz ve Atakan Koç da hazırlık aşamalarında öğrencilere destek verdi.

Gençlerin farklı deneyimleri dinlediği ve çeşitli fikirlerle buluşma imkanı bulduğu etkinliğin sponsorlarını Aksan Kardan, Ali Uğurlu Otomotiv, Eskihisar, HEBU Medical, JW Marriott, MCACHEM Metal Kimya Sanayi A.Ş., Oruç Grup ve SNG Bilişim oluşturdu.