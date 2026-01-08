Göbeklitepe 2025'te 781 bin ziyaretçi ağırladı

Ziyarete açıldığı 2018 yılında, üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir bölümü kapalı olan ören yeri, o yıl 70 bin ziyaretçi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle uluslararası ölçekte dikkati çeken ören yeri, aynı yıl 412 bin 378 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de hedeflenen ziyaretçi sayısını göremeyen Göbeklitepe'yi bu dönemde 197 bin 912 kişi ziyaret edebildi.

Göbeklitepe, 2021'de 567 bin 453 ziyaretçiyle açıldığı günden bu yana en yüksek misafir sayısına ulaşırken, 2022'de 850 bin ziyaretçiyle bu rekoru daha da ileri taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve yaşanan sel felaketlerinin etkisiyle 2023'te ziyaretçi sayısı 317 bin 253'e gerileyen Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı "en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri" listesinde 709 bin 643 ziyaretçiyle yer aldı.

Hedef 2026'da 1 milyonu aşmak

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Taş Tepeler Projesi ile birlikte ziyaretçi sayısında önemli artış yaşandığını söyledi.

Aslan, her yıl bir önceki yıla göre daha hızlı bir artış ivmesi yakaladıklarını belirterek, "Göbeklitepe'ye 2025 yılında 781 bin ziyaretçi geldi. Karahantepe ve diğer kazı alanlarını da dikkate aldığımızda toplam ziyaretçi sayısının rahatlıkla 1 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Şanlıurfa'da konaklayan kişi sayısı da 900 bini aşmış durumda" dedi.

2026 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Aslan, "Hedefimiz 2026'da 1 milyon ziyaretçi rakamını hızlı bir şekilde geçmek. Aynı yıl TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da düzenlenecek olması bu hedefe önemli bir ivme kazandıracak. Göbeklitepe ve diğer kazı alanlarına gelen ziyaretçi sayısının her yıl yüzde 20-25 oranında arttığını varsaydığımızda, 2026 hedefimizin 1 milyonun oldukça üzerine çıkacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçi profillerinin de her yıl çeşitlendiğini ifade eden Aslan, özellikle Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika'dan gelen turist sayısında artış yaşandığını, bunun kent turizmi açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

Ankara'dan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen Mehmet Can Yıldırım, yurt dışından gelen arkadaşlarına Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni gezdirdiğini söyledi.

İkinci kez Göbeklitepe'ye geldiğini belirten Yıldırım, "İlk ziyaretimde daha çok heyecanlanmıştım onun için misafirlerimi bölgede ilk olarak buraya getirdim. Misafirlerim yabancı ve durmadan soru soruyorlar, gerçekten çok etkileyici buldular" ifadelerini kullandı.